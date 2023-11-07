Silivri'de kayıp öğretmenin cesedi derede bulundu
Silivri'de, kayıp olarak aranan öğretmen Hasan Sezer'in cesedi evinin yakınındaki derede bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 21:05, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 21:23
Gümüşyaka Mahallesi'nde Hasan Sezer'den haber alamayan ailesi, 3 Kasım'da, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.
Ekiplerin arama çalışması sonucu, öğretmenin cansız bedeni Kula Deresi'nde bulundu.
Sezer'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.