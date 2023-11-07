Uşak'ta okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünlerin alım satımı yapılmayacak
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail menşeli ürünleri boykot kararı alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 22:16, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 22:19
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelindeki okullarda ve bağlı kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin alımının ve satımının yapılmayacağı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarımızda boykot edilen ürünler satın alınmayacak ve satılmayacaktır. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz."