Uşak'ta okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünlerin alım satımı yapılmayacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelindeki okullarda ve bağlı kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin alımının ve satımının yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarımızda boykot edilen ürünler satın alınmayacak ve satılmayacaktır. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz."