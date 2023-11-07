Bağcılar'da anne ile kızını silahla öldüren kişi intihar etti

Bağlar Mahallesi 40. Sokak'taki bir binanın girişinde, iki kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, silahla vurulan Filiz Çilingir (42) ile kızı Selin Akçay'ın (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bina sakinlerinin, kaçan saldırganın apartmana girdiğini söylemesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu daireye geldiğinde içeriden silah sesi duyuldu.

Kapıyı kırarak içeri giren polis, Barbaros Tüzün'ü (48) silahla başından vurulmuş halde buldu. Tüzün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda annesini ve kız kardeşini kaybeden İlayda Akçay'ın, polise verdiği ifadede, annesinin eski erkek arkadaşı olan Barbaros Tüzün'ün kendisine, "Anneni ve kız kardeşini öldürdüm, git cenazelerini al" diye sesli mesaj attığını söylediği öğrenildi.

Anne ve kızının cenazeleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.