Otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurulan kadın yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurulan kadın yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 07:32, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 07:31
Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından tabancayla birkaç el ateş edildi.
Sırtına isabet eden mermiyle yaralanan A.G, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi.
Sağlık ekiplerince tedaviye alınan A.G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.