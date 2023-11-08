Meteoroloji saat vererek açıkladı: Sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ancak gece saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Trakya, Çanakkale ve İstanbul'un batısında sağanak yağışlar bekleniyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 07:50, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 07:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakzy ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.