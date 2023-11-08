Feci kaza hamile kadını ve bir çocuğu hayattan kopardı: 10 yaralı

'750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak' iddiası yalanlandı
'750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak' iddiası yalanlandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın.
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması
Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması
Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti
Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti
Futbolda bahis operasyonunda 43 şüpheliye gözaltı
Futbolda bahis operasyonunda 43 şüpheliye gözaltı
Ayakkabıda alarm! Açık büyüdü, istihdam kaybı 80 bine dayandı
Ayakkabıda alarm! Açık büyüdü, istihdam kaybı 80 bine dayandı
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Kentsel dönüşüm kanun teklifi yasalaştı
Kentsel dönüşüm kanun teklifi yasalaştı
'Programını, planını yaptık, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz'
'Programını, planını yaptık, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz'
Soylu: Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü bize teslim etmelerini istiyoruz
Soylu: Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü bize teslim etmelerini istiyoruz
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
'Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır'
'Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır'
Saldırıya uğrayan öğretmen: Güvenlik görevlisi olmasaydı hayatımı kaybetmiş olabilirdim
Saldırıya uğrayan öğretmen: Güvenlik görevlisi olmasaydı hayatımı kaybetmiş olabilirdim
Yusufeli Kaymakamı Meral hakkında soruşturma başlatıldı
Yusufeli Kaymakamı Meral hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız'
'İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız'
Hazine nakit dengesi, ekimde 82 milyar 247 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, ekimde 82 milyar 247 milyon lira açık verdi
Emniyetten asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
Emniyetten asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
'Netanyahu'nn eylemleri, doğrudan savaş suçu ve soykırım kapsamına girer'
'Netanyahu'nn eylemleri, doğrudan savaş suçu ve soykırım kapsamına girer'
'Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez'
'Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez'
Çalışma Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama
Çalışma Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama
Kaymakam yediği döneri beğenmedi, hesap ödemiyorum diyerek ayrıldı
Kaymakam yediği döneri beğenmedi, hesap ödemiyorum diyerek ayrıldı
Yaya yolları ve kaldırımların tasarımı yenileniyor
Yaya yolları ve kaldırımların tasarımı yenileniyor
İyi Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
İyi Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Feci kaza hamile kadını ve bir çocuğu hayattan kopardı: 10 yaralı

Kocaeli D130 Karayolunda ters yola giren otomobilin, başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 08:20, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 08:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kaza, Başiskele ilçesi D130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, S.E.E. idaresindeki 34 HB 3302 Honda marka otomobil ters yöne girmesiyle yabancı uyruklu H.A. idaresindeki 41 AJR 709 plakalı Ford marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 2 otomobil de paramparça oldu. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 41 AJR 709 plakalı Ford marka araçta 6 çocuk 11 kişi olduğu öğrenildi. Kazada bir çocuk ve hamile kadın hayatını kaybetti. 5'i çocuk toplam 10 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D130 Karayolu 2 buçuk saat boyunca kapalı kapandı, alternatif yollar ile araç geçişine kontrollü şekilde izin verildi. İncelemelerin ve araçların yoldan kaldırılmasının ardında yol trafiğe açıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber