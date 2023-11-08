İstanbullu taşınıyor! İşte en çok taşınan mahalleler

Kahramanmaraş merkezli depremin yarattığı yıkıcı etkiler devam ederken, sağlam bina ve sağlam bölgede yaşama isteği İstanbul ve Ankara'daki göç hareketliliğini artırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde her iki kent de taşınma endeksinde son iki senenin en yüksek değerine ulaştı. İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınmanın yaşandığı ilçeler olurken, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı.

Haberglobal'de yer alan habere göre; gayrimenkul bilgi ve analitik şirketi REIDIN ve Enakliyat işbirliği ile hazırlanan taşınma hareketliliği raporuna göre, İstanbul Taşınma Endeksi 2023 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.40, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 90.65 arttı. Endeks, üçüncü çeyrekte, 73.0 ile son iki yılın en yüksek değerine ulaştı. Endekse göre İstanbul Küçükçekmece yüzde 6.81 ile en çok taşınan, yüzde 7.27 ile en hareketli ve yüzde 6.99 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. Taşınma kategorisinde ilçeyi yüzde 6.35 ile Ümraniye, yüzde 4.50 ile Esenyurt, yüzde 4.45 ile Pendik ve yüzde 4.35 ile Maltepe izledi. En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.

EN FAZLA TAŞINAN MAHALLE ATAKENT



Küçükçekmece'deki Atakent Mahallesi, İstanbul'da en çok taşınan, en hareketli, en çok tercih edilen mahalle oldu. Ankara'da da Etimesgut'un Eryaman Mahallesi en çok taşınan mahalle ünvanını kazandı. REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, "Rapor, İstanbul ve Ankara'da taşınma hareketliliğinin hızlanarak devam ettiğini ortaya koyuyor. İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınan ilçeler olarak öne çıkıyorlar" dedi.

ETİMESGUT İKİNCİ



Ankara Taşınma Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 28.83, geçen yılın aynı döneminde de yüzde 11.71 oranında yükseldi. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 126 değeriyle bu yılın üçüncü çeyreği oldu. Rapora göre Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 24.24 ile en çok taşınan, yüzde 25.25 ile en hareketli, yüzde 22.36 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. En çok taşınan ilçeler kategorisinde ilçeyi yüzde 16.08 ile Etimesgut, yüzde 14.45 Yenimahalle, yüzde 10.72 ile Mamak, yüzde 10.26 ile Keçiören izledi.