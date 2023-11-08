Hakim ve savcı yardımcılığı alımı sınav duyurusu yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının Alınması dair açıklama yaptı.
2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat), 2023-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-İdari Yargı), 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 8-16 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını saat 09.30'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri