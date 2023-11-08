Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın sorgu tutanaklarınından ayrıntılar gelmeye devam ederken Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı, ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.

"KARIMIN İHTİYAÇLARI VE HARÇLIK"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.

KOMİSYON KARŞILIĞI SAHTE FATURA TEMİNİ

Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat, bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.

Polat'ın 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı. Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi'ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.

DP Güzellik Kozmetik şirketinin anneannesine ait olduğunu söyleyen Polat, "Bu firma Dilan Polat Çekmeköy şubesini işletmektedir. Franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş. ile DP Güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır" diyerek cevapladı.

Dp Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketini annesine gelir olsun diye onun üzerine yaptığını söyleyen Engin Polat, firmanın işlemlerini vekaleten babasının işlettiğini belirtti.

MASAK raporunu görmediğini belirten Engin Polat, raporda geçen sahte fatura sistemini kabul etmediğini, 3 yıldır tanığı Ahmet Gün'ün mali müşaviri olduğunu, paravan firma olarak çalıştığı tespit edilen Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri şirketi hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Babası Sezgin Polat'a yatırdığı 85 milyon nakit parayla ilgili ise Engin Polat, yoğunluğundan dolayı banka işlerini babasının hallettiğini tekrarladı.

Halit Polat'a 65 milyon lira, Enes Çetinkaya'ya 73 milyon lira aktarılmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Polat, eşinin firmalarda yapılan işlemlerden haberi olmadığını, ticari yönetimin kendisinde olduğunu ve eşinin işin sosyal medya-tanıtım boyutuyla ilgilendiğini belirtti.

Sürekli telefon hattı değişikliği yaptığıyla ilgili olarak ise Engin Polat, hattının bilindik olmasından dolayı tanımadığı kişilerden mesaj aldığını, bu amaçla gsm hatlarını zaman zaman güvenlik ve huzur amacıyla değiştirdiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Özalp'le ilgili de yakın arkadaşı olduğunu, çevrede "Mıstık" olarak bilindiğini, reklam ajansı olduğunu, şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini, aynı zamanda Dilan Polat Ankara Mamak ve Dilan Polat Çorum şubelerinin ortağı olduğunu beyan etti.

"TÜM SORUMLULUK BANA AİTTİR"

Son olarak suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Polat, "Şirketlerimin faaliyetleri tamamen yasaldır. Olayın odağındaki Milda Gayrimenkul tamamen benim, eşimin ve hatta babamın birikimlerinin yeni işlere sermaye olacak, referans olması amacı ile yasal işlemler ile yüksek kredibilite oluşturmak amaçlı şirket bünyesinde toplanmasından ibarettir. Sahte fatura iddialarını kabul etmiyorum, kimse ile bu amaçla görüşmedim, kimseden bu yönde talepte bulunmadım, kimsede benden böyle bir talepte bulunmadı, tüm gelirlerim yasal kayıtları, defterleri mevcuttur. Vergi borcum yoktur, eşimin bu şirketlerin yönetimindeki tek rolü ismini kullanarak sosyal medya reklam işlerini yapmaktadır, finansal sorumluluk bana aittir, iki çocuğum var, örgütsel bir faaliyette bulunmadım." dedi.

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 şirket için kayyum atanması talep edildi. Mahkeme şirketlere kayyum atanmasına karar verdi. Kayyumları ise TMSF'nin seçeceği öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat, akrabaları ile 3. Dereceden yakınlarının yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine el konulmasını talep etti.

Talep doğrultusunda sulh ceza hakimliği 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi. 21 şirket arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik,Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum gibi şirketlerin olduğu öğrenildi.

Şirketlere el koyma kararının ardından savcılıktan bir hamle daha geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturmada 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.

Kayyumların kim olacağı merak konusuyken isimler netlik kazanmadı ancak süreç belli oldu. 27 şirkete kayyum olarak atanacak isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) seçeceği öğrenildi.

TMSF ise görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, OHAL kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun , 7333 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında Ankara'da yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması çerçevesinde Ankara'da polis tarafından eş zamanlı olarak 5 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Uğur A. ve Mustafa Ö. tutuklanırken, İsmail B., Gözde B. ve Kübra D.Ö. isimli şahıslara adli kontrol ile yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen lüks araçları Zeytinburnu'nda bulunan yediemin otoparkına çekildi. Otoparka çekilen lüks araçların yan yana ve bitişik halde olduğu görüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin Polat ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Engin ve Dilan Polat çifti dahil olmak üzere 12 şüpheli tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderilmişti.

Polat çiftine ait olan 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilenmişti. Dilan ve Engin Polat çifti tutuklanarak ceza evine gönderilirken onlara ait olan lüks araçları ise çekici yardımıyla Zeytinburnu'nda bulunan yediemin otoparkına çekildi. Otoparka çekilen lüks araçların yan yana ve bitişik halde olduğu görüldü.