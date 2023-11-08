Bakan Yerlikaya: PKK'ya 19 bin 756 operasyon yapıldı, 721 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe sunumunu yaptı.

Bakan Yerlikaya, sunumda ülke genelindeki operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

1 Ocak 2023 ile 1 Kasım 2023 tarihleri arasında, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 bin 756 operasyon yapıldığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda bin 178 kişinin tutuklandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, FETÖ operasyonlarına ilişkin de bilgi verdi. 1 Kasım itibariyle, FETÖ'ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldığını söyleyen Yerlikaya, 8 bin 286 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

DAEŞ'e de bin 149 operason yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 57 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı sunumda uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bilgiler de verdi. Son 10 ayda 197 bin 354 uyuşturucu operasyonu yapıldığını söyleyen YHerlikaya, 23 bin 973 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yasa dışı bahis konusuna da değinen Yerlikaya, 187 operasyonda bin 153 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 309'unun tutuklandığını söyledi.