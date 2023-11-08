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Bakan Tunç: İsrailli saldırganlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrailli saldırganlar eninde sonunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkıp yargılanacak ve bunun hesabını vereceklerdir" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 10:24, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 10:26
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Bakan Tunç: İsrailli saldırganlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Tunç, konuşmasında şunları kaydetti;.

Bütün milletler 200 devlet ve sadece 1 üyenin savaşa devam kararı ile dünya maalesef ateşe verilebiliyor. Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz bunun düzeltilmesi lazım.

Özellikle Birleşmiş Milletler'in diğer kurulları, kurumları var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi var. İnsan haklarının da daha etkin bir şekilde bölgede tespitler yapması lazım. İsrailli saldırganlar eninde sonunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkıp yargılanacak ve bunun hesabını vereceklerdir. İnsan hakları suçunu, soykırım suçunu işleyenler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkacak ve bütün insanlığın önünde hesap vereceklerdir.

"Akan kanı durdurmak için mücadelemiz devam ediyor"

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye, orada akan kanın durması için, çocukların kurtarılması için mücadelemize devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Rize'deki konuşmasında da görünenden daha fazlasını yaptığımızı ifade etti. Devletimizin akan kanı durdurmak için özellikle diplomasi alanındaki mücadelesi devam ediyor. İsrailli saldırganları buradan bir kez daha şiddetle kınıyorum, lanetliyorum.

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