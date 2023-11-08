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Ticaret Bakanlığı elektronik eşya kaçakçılarına göz açtırmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 248 adet elektronik eşyaya el konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 11:30, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 11:35
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Ticaret Bakanlığı elektronik eşya kaçakçılarına göz açtırmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Kapısı'na gelen 2 tır x-ray taramasına sevk edildi.

Dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilen araçlarda yapılan aramada, yasal yük olan plastik eşyaların arasına gizlenmiş 1146 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak eşyanın piyasa değeri 11 milyon lira olarak hesaplandı.

İki şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

- Bursa'da kahve makineleri ele geçirildi

Bursa'da da ekipler, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen çağrı üzerine harekete geçti. Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce takip ve araştırması yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Adresteki müştemilatta faturasız ve belgesiz, çeşitli marka ve modellerde endüstriyel tip kahve makineleri bulundu.

Genişletilen aramalarda, baskın yapılan adresin sahibine ait olduğu belirlenen fakat kaydı bulunmayan depoda ve şüphelinin yurt dışına giriş çıkış yaparken kullandığı araçta yurda kaçak olarak sokulan endüstriyel kahve makineleri ve öğütücü ele geçirildi.

Operasyonda 23 kahve makinesi ile 4 kahve öğütücüsüne el konuldu. Kaçak eşyanın piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

- İstanbul Havalimanı'nda kaçak dron operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda da bir kişinin yurt dışından getirdiği çok sayıda dron ve bunlara ait aksamı, gümrük işlemlerinden kaçınıp ithalat vergilerini ödemeden yurda sokmaya çalıştığı belirlendi.

Havalimanının yurt dışı kargo biriminde yapılan incelemede, gönderilerin parçalara ayrıldığı, her gönderi üzerine farklı bir kişi isminin yazıldığı, alıcı adreslerinin aynı/benzer olduğu, gönderi üzerine eşya içeriğiyle uyuşmayan tanımların yazıldığı görüldü. Şüphelinin bu eşyaları internet üzerinden satışa sunacağı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan kontrol ve incelemeler neticesinde 269 dron ile 806 dron aksamı ele geçirildi.

Yaklaşık 850 bin lira değerinde olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konuldu.

Soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Söz konusu operasyonlarda toplam piyasa değeri 14 milyon 850 bin lira olan 2 bin 248 adet elektronik eşya ele geçirildi.

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