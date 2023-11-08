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Bakan Ersoy: Türkiye sürdürülebilir turizmde örnek gösteriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı kapsamında ilk aşamadaki kriterleri tamamlayan tesis sayısının 7 bini geçtiğini belirterek, "Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi tarafından sürdürülebilir konaklama tesisi sertifikasyon programında örnek gösteriliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 11:40, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 11:41
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Bakan Ersoy: Türkiye sürdürülebilir turizmde örnek gösteriliyor

Bakan Ersoy, bir yandan turizmde çeşitliliği artırdıklarını bir yandan da güvenli ve kaliteli hizmet için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin turizm potansiyeline yönelik Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurduklarını hatırlatan Ersoy, ajansın göreve başlar başlamaz küresel salgın problemiyle karşılaştığını belirtti.

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile COVID-19 salgını sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüklerini ve diğer ülkelerden ayrışarak turizm pastasındaki payı artırdıklarını kaydeden Ersoy, turizmde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla "Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı" sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin 2021'de iklim krizinin önüne geçmek amacıyla ülkelerin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri uluslararası bir anlaşma olan Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu anımsatan Ersoy, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Dünyada örnek gösteriliyoruz"

Konaklama sektöründen başlayarak Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı sürecine dahil olduklarını anlatan Ersoy, üç aşamalı bir program yürüttüklerini, birinci aşamanın 2023, ikinci aşamanın 2025 ve üçüncü aşamanın 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasını öngördüklerini kaydetti.

Her aşamada belli sayıda kriterlerin bulunduğunu ve tesislerin bu kriterleri yerine getirdiğini belirten Ersoy, "Şu ana kadar 560'tan fazla tesisimiz üçüncü aşamayı tamamladı. Dünyada bir rekor. Çok geriden gelmemize rağmen dünyada şu anda en önde yer alıyoruz. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi tarafından sürdürülebilir konaklama tesisi sertifikasyon programında örnek gösteriliyoruz." dedi.

Ersoy, devlet bazında bir çalışma yürüttükleri için sürecin çok hızlı ilerlediğini ve çalışmaları kanunlarla desteklediklerini belirtti.

Tesislerin de gayretli olduğuna işaret eden Ersoy, "Şu an itibarıyla birinci aşamada 7 bini geçtik, inşallah yıl sonu itibarıyla bu sayının 15 bini geçeceğini ve önümüzdeki sezona kadar tesislerin tamamının sertifikasyon programını tamamlamış olacağını öngörüyoruz. Bu açıdan Türkiye dünyada örnek gösterilen bir ülke olacak." diye konuştu.

Bakan Ersoy, konaklama tesislerinin tamamının bakanlık belgeli hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

Daha önceden turistik konaklama tesislerin ya belediye ya da bakanlıktan işletme belgesi aldığını ancak 2019'da çıkarılan yasa ile tüm konaklama tesislerine bakanlık işletme belgesi şartı getirildiğini anlatan Ersoy, "2024 sonuna kadar konaklama ünitelerinin tamamının bakanlıktan belgeli hale geleceğini düşünüyoruz. Zaten belgesi olmayanları da aşamalı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Onlara gerekli uyarı yazıları gidiyor şu anda. Belli bir süre tanıyoruz, 'o süre içinde lütfen işletme belgelerinizi' alın diyoruz." dedi.

Turizm amaçlı kullanılan evlerle ilgili de bir yasal düzenleme yapıldığına değinen Ersoy, turizm amaçlı hizmet veren evlere de bakanlıktan işletme belgesi alma şartı getirildiğini kaydetti.

Bakan Ersoy, bu konuda turizm amaçlı hizmet veren evlere yıl sonuna kadar süre tanındığını sözlerine ekledi.

Geçen yıldan itibaren uygulamaya konulan Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Programı kapsamında tesislerden sıfır atık, arıtma tesisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, müşteri memnuniyeti ve doğru tanıtım gibi kriterleri yerine getirmesi isteniyor.

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