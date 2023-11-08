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Otomotiv endüstrisi ekim ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

Otomotiv endüstrisi geçen ay ihracatını Ekim 2022'ye göre yüzde 16,6 artırarak Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13,5 pay aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 12:49, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 12:50
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Otomotiv endüstrisi ekim ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,6 artış kaydederek 3 milyar 87 milyon dolar oldu. Endüstrinin Türkiye'nin toplam dış satımındaki payı ise yüzde 13,5 olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisi ihracatı, 1 milyar 196 milyon dolarla ekimde dış satımda en büyük ürün grubu olarak öne çıktı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla ekimde binek otomobiller ihracatı yüzde 34 artarak 1 milyar dolara, otobüs minibüs midibüs dış satımı yüzde 53 artışla 214 milyon dolara çıktı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 446 milyon dolar, çekiciler ihracatı 184 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ürün grupları bazında ihracat artışları

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satımda geçen senenin ekim ayına göre yüzde 7 artış yaşandı. Önemli pazarlardan Rusya Federasyonu'na yüzde 10, Fransa'ya yüzde 17, ABD'ye yüzde 24, Romanya'ya yüzde 70, Birleşik Krallık'a yüzde 31'lik ihracat artışları dikkati çekti.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa'ya yüzde 93, İtalya'ya yüzde 25, Polonya'ya yüzde 91, İspanya'ya yüzde 27, Cezayir'e yüzde 100, İsveç'e yüzde 144; eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Slovenya'ya yüzde 60, İtalya'ya yüzde 38 ihracat artışı görüldü.

Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yüzde 60, ABD'ye yüzde 59, İtalya, Almanya ve İspanya'ya üç haneli ihracat artışları kaydedildi.

AB ülkelerine dış satım yüzde 20, Afrika ülkelerine yüzde 63 arttı

Otomotivde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya 437 milyon dolarlık ürün gönderildi. İkinci büyük pazar olan Fransa'ya geçen senenin ekim ayına göre yüzde 48 artışla 373 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık'a yüzde 4 artışla 296 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 27, İspanya'ya yüzde 35, Polonya'ya yüzde 37, Romanya'ya yüzde 63, Portekiz'e yüzde 51, İsveç'e yüzde 54 ihracat artışı olduğu tespit edildi.

Ülke grubu bazında yüzde 69 pay ile en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 20 artışla 2 milyar 125 milyon dolarlık otomotiv ürünü ihraç edildi. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 11 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna dış satım yüzde 0,4 arttı. Afrika ülkelerine ihracatta artış ise yüzde 63 oldu.

Rakamları değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer aldık. Aynı zamanda bugüne kadarki en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm ihracatçıları kutluyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Cumhuriyet tarihimizin rekoruna ve çifte mutluluğa doğru emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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