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Çarptığı otomobil sürücüsünü arkadaşlarını çağırıp darbetti, silah çekti

Sultanbeyli'de Ahmet Akçakoca'nın park halindeki otomobiline, başka bir otomobil hafifçe çarptı. İddiaya göre, Akçakoca aracına bakarak diğer sürücüye 'Bir şey yok, önemli değil' diyerek dükkanına girdi. Olay yerinden ayrılan sürücü ise bir süre sonra arkadaşlarını da alıp gelerek Akçakoca'ya 'kardeşim gel zararını karşılayayım' diye seslendi. Dükkandan dışarı çıkan Akçakoca yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 13:10, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 14:32
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Olay, 1 Kasım Çarşamba günü Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Akçakoca'nın park halindeki otomobilinin arka tamponuna, başka bir sürücü park halinde bulunan aracını çıkarmak istediği sırada hafifçe çarptı. Akçakoca otomobil sürücüsünün yanına giderek aracına baktı ve "bir şey yok, önemli değil" dedi. Ahmet Akçakoca daha sonra otomobil sürücüsünün yanından ayrılarak dükkana girdi. Kazanın üzerinden yaklaşık 1 saat geçtikten sonra Akçakoca'nın aracına çarpan sürücü ve siyah bir araç içindeki 10 kişi olay yerine geldi. Daha sonra arabanın masrafını ödeme bahanesiyle Akçakoca'yı dükkanın dışına çağırdılar. Aracının yanına gelen Akçakoca bir anda etrafını saran sürücü ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Akçakoca'nın aracına çarpan sürücü ve arkadaşları Akçakoca'ya yumruk ve tekme ile saldırmaya başladı. Yere düşen Akçakoca uzun süre darbedildi. Arkadaşlarıyla gelen otomobil sürücüsü, belindeki silahı çekerek yerdeki Akçakoca'ya doğru yöneldi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle Akçakoca dükkanana kaçtı. Saldırganlar peşinden dükkana girerek tehdit ve hakaret etmeye devam etti. Vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar dükkandan güçlükle çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Akçakoca kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

"BUNLAR ŞEHİR EŞKIYASI CEZA ALMALARINI İSTİYORUM"

Darbedilen otomobil sahibi Ahmet Akçakoca, "Adam çıkmaya çalıştığı sırada, park halinde bulunan aracımın arka tampona dokunuyor. Ben dükkandan görüp adamın yanına gidiyorum, araca bakınca 'Bunda büyütülecek bir şey yok' dedim. O da bana hastası olduğunu eşinin ve çocuklarının arabada olduğunu söyledi. Bende 'zaten hastan var git işine gücüne bak' dedim. Konuşmamızdan bir saat sonra kendisi ve çevresinden getirdiği 8 ya da 10 kişi tam emin değilim 'gel senin hasarını karşılayalım' diyerek beni buraya çekti. Daha sonra yanında getirdiği adamlar ile beni darbetmeye başladılar. Ben ne olduğunu anlamadan saldırıya uğradım. Daha sonra bu saldırı dükkanımın içine kadar devam etti. Tehdit, hakaret ederek beni darbettiler. Kendileri hakkında darp raporumu aldım şikayet dilekçemi verdim. Yaptıkları yanlarına kar kalmasın çünkü bunlar şehir eşkıyası, şehir magandası bunlar toplumumuza iyi bir örnek değil, kötü bir örnek. Gereken cezayı almalarını istiyorum. Saldırı anında ben silahı görmedim. Olay sonrası kamera kayıtlarını incelerken durumu fark ettim. Olayın neden bu kadar büyüdüğünü anlamış değilim. Saldıranları tanımam daha önce alışverişim, tanışmışlığım yok. Hem aileme hem bana baskı yapılıyor. Olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra beni tehdit etmeye devam ettiler. Olayın olduğu günde şikayetçi olmamam için tehdit etmişlerdi ama ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim" dedi.

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