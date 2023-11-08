'Efsane kasım' indirimlerinde sahte link uyarısı

Kasım ayında birçok marka "Süper Alışveriş Günleri", "Efsane Günler", "Black Friday" gibi indirim kampanyaları düzenliyor.

İndirim döneminde bazı fırsatçılar tüketicileri dolandırmak için harekete geçti. Alışveriş yapmak için e-ticaret sitelerine yönelen tüketicileri hedef seçen dolandırıcılar, indirim adı altında sahte link göndermeye başladı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşları sahte linklere ve dolandırıcılara karşı uyardı.

"KİMLİK AVI İÇİN GÖNDERİLEN LİNKLER VAR"

İndirim tuzaklarına karşı uyarıda bulunan Ağaoğlu, "İçinde bulunduğumuz kasım ayı indirim kampanyalarıyla tüketicinin tuzağa düşürülmesi için elverişli bir dönem. Çünkü artan enflasyon nedeniyle ihtiyaçlarını almakta zorlanan tüketiciler haklı olarak indirim bekliyorlar." dedi.

Bu indirimlerin tuzak olabileceği gibi yalancı indirim de olabileceğinin altını çizen Ağaoğlu, "Ayrıca dolandırılma riski de var. Kimlik avı için gönderilen linkler var. Siz o linki tıkladığınız zaman, bütün cihazınızın bilgileri karşı tarafa geçiyor. Finansal bilgileriniz, kişisel bilgileriniz karşı tarafın eline geçtiğinde de geçmiş olsun. O nedenle tüketiciler bilmedikleri linklere asla tıklamasınlar. Ayrıca yalancı indirimlere karşı da uyanık olsunlar." dedi.

"BANKANIN İNTERNET SİTESİNİ TAKLİT EDİYORLAR"

Ağaoğlu, "Tüketici şüpheli linklere tıklamasın. Kazara tıklayıp da bilgileri, bilgisayarı, cep telefonunu ele geçirildiyse o takdirde yapılması gereken işlem öncelikle yakınlarına duyurmak, koşup Cumhuriyet Savcılığı'na Bilişim Suçları Birimi'ne gidip şikayette bulunmak. Çünkü siber korsanlar internet ortamında oldukça tehlikeli ve her an karşımıza çıkabilirler. Şüpheli linklerden uzak durmakta fayda var. Alışveriş sitesi gibi kendini gösterenler hatta çalıştığımız bankanın internet sitesini taklit edenler bile bizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bu konuda da tüketici uyanık olmalı. Başına bir sıkıntı gelmemesi için tedbirli davranmalı. Şayet bir sorunla karşılaşırlarsa da Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunmalılar." ifadelerini kullandı.

FIRSAT LİNKİNE TIKLADI; 500 LİRASINDAN OLDU

Fırsat linki adı altında gönderilen linke girerek internetten alışveriş yapan Aykut Karadan mağdur oldu. Girdiği alışveriş sitesinden 4 pantolon alan Karadan'a, kullanılmış 3 pantolon gönderildi.

500 lirasından olan Karadan, "Sosyal medya üzerinden olsun birtakım alışveriş linkleri geliyor. Bir tanesine de güzel bir talep vardı. Ben de kendime ugun buldum; biraz bedenim büyük olduğu için geniş beden pantolon almak için güzel bir link gelmişti. Ona tıkladım, biraz araştırmama rağmen; kapıda ödemeli denilince güvendik tabii. Buraya geldi kargomuz. Sözde içinde 4 tane pantalon olması gerekirken 3 tane çıktı. O da geniş beden değil tam tersi dar beden ve kullanılmış ikinci el, sağdan soldan toplanılmış çöp mallar. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık ama sonuç sıfır. Sitelerini de kapatmışlar. Yani sonuçta biz 500 liramızı kaptırdık pantalonlara. İnsanların daha dikkatli olması gerekir tabii; ama öyle bir sonuca getiriyorlar ki, ben bile çok alışveriş yapmama rağmen bu duruma düştüm. Kapıda teslim, ödeme şöyle böyle diyorlar. Kargo elinize geliyor. İçinde olduğunu sanıyorsun ama içini açıyorsun, sonuçta parayı da ödemiş oluyorsun, bir daha geri dönüş sıfır." diye konuştu.

"İÇİNDEN KULLANILMIŞ, ESKİ PANTOLONLAR ÇIKTI"

Karadan, "Sonuçta da içinden böyle kullanılmış, eski kotlar çıktı. Yani tamamen çöplükten toplanmış mallar. Tabii, 'Şeffaf kargo ve kapıda ödemeli' denilince insanlar bu zaafa kapılıyorlar. Yani hepsi böyle ikinci el ve giysi kutularından toplanmış malzemeler. Yırtık, şöyle delik ve paçaları yapılmış birine göre. Yani sonuçta giysi kutularından toplanmış hurda şeyler" dedi.

"GÜVENİLİR SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPSINLAR"

Karadan, vatandaşları güvenilir siteden alışveriş yapmaları konusunda uyardı.