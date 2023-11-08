Dilan-Engin Polat çiftini ele veren mektup

"Kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis baronlarıyla ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

Polat çiftini hakkındaki soruşturma gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu sonrası başladı.

Soruşturmanın gizli tanığının, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim, Engin Polat'ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen Veysel Şahin'in ortağı Derkan Başer ile kara para akladığını iddia etti.

BAHİS PARALARI ENGİN POLAT'IN HESABINDA TOPLANDI

İddiaya göre, yasa dışı bahis paraları Engin Polat'ın paravan şirketleri hesabında toplandı.

Gizli tanığın iddialarına göre; paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Ardından da Polat'ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak kara paranın aklandığı öne sürüldü.

Kara para aklama suçu için de tasfiye halindeki şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat'ın reklam yüzü olduğu kozmetik şirketi olduğu tespit edildi.

Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın da yetkili olarak gösterilen bir şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.

2 BİN 659 TL VERGİ ÖDEMESİ

Mali şubeye göre, Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler üzerinden gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda fatura kesti. Polat ailesinin sadece bir gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına rağmen sadece 2 bin 659 TL vergi ödemesi ise dikkat çekti.

HARÇLIK SAVUNMASI

Engin Polat ise ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptı.

Polat, "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." dedi.