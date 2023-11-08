Trabzon'da denizde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Trabzon Üniversitesi öğrencisi Ümran A'ya ait olduğu belirlendi.

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