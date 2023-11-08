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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi" gerektiğini kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 16:26, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 16:24
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi" gerektiğini kaydetti.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Blinken, G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blinken, "Gazze'deki savaşı kalıcı şekilde sona erdirmenin tek yolunun barış süreci için koşulların oluşturulmaya başlanması" olduğunu vurguladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Gazze topraklarında bir küçülme olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Blinken, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Blinken, başarılı barış sürecinin güvence altına alınmasında Gazze'de kurulacak herhangi bir yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesinin kilit unsur olduğunu kaydetti.

Gazze'nin işgal edilmemesi, abluka altına alınmaması ya da topraklarının küçültülmemesi gerektiğini ifade eden Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrası "Gazze'de kurulacak yönetimin merkezine dahil edilmesi" gerektiğine işaret etti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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