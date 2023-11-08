Bodrum Karaada'da erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde üzerinde can yeleği olan erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 16:48, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 16:46
İlçede adalara ve koylara dikilen Türk bayraklarını kontrol için giden Bodrum Belediyesi ekipleri, Karaada bölgesinde kayalıklar üzerinde bir süre önce öldüğü tahmin edilen erkek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgede inceleme yaptı.
Üzerinde can yeleği bulunan cesedin bir göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.