İsrail menşeli ürünü iade eden çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

Çocuk, market sahibine durumu anlatarak aldığı ürünü başka bir marka ile değiştirdi.

Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'ndeki bir markete gelen çocuk, alışveriş yaptıktan sonra buradan ayrıldı. Kısa süre sonra markete tekrar gelen çocuk, boykot edilen İsrail menşeli markalardan olan ürünü geri vermek istedi.

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