Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 17:51, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 17:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,4990
|28,5000
|28,5070
|28,5080
|Avro
|30,4050
|30,4060
|30,4560
|30,4570
|Sterlin
|35,0160
|35,1330
|35,000
|35,1170
|İsviçre Frangı
|31,6010
|31,7600
|31,6590
|31,8180
|ANKARA
|ABD Doları
|28,4690
|28,5490
|28,4770
|28,5570
|Avro
|30,3650
|30,4450
|30,4160
|30,4960
|Sterlin
|34,9560
|35,1660
|34,9400
|35,1500