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Bursa'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 18:49, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 19:35
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Orhaneli Yolu, Mihraplı ve Yıldırım caddelerini bağlayan trafik ışıklarında hasta taşıyan 16 AHL 827 plakalı ambulans ile 16 LH 407 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, ambulansın çarptığı sinyalizasyon direği de kırmızı ışıkta bekleyen 16 AEN plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Ambulansta görevli sağlık memuru Ali K. ile ambulansla çarpışan otomobilde yolcu olarak bulunan İlyas K. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık , itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, çevre güvenliğini alırken, ambulansta bulunan ismi öğrenilemeyen hasta, sağlık memuru Ali K. ve otomobildeki İlyas K, olay yerine gelen farklı ambulanslar ile çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan kaza nedeniyle kontrollü olarak akışı sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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