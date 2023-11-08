Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Mahkeme heyeti, Tuğluk hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına ve savunması alındığı için serbest bırakılmasına hükmetti.

İfadesinde aylık gelirini 30 bin lira olarak beyan eden Tuğluk, mahkemede okunan dava konusu olayı hatırlayamadığını savundu.

Tuğluk, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik çıkardığı yakalama kararı dolayısıyla İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

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