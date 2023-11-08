AK Parti'den 'Yargıtay' kararı değerlendirmesi: Yazık, çok yazık!
AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Hayati Yazıcı, bugün Yargıtay'ın 'Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusu bulunulması' şeklinde vermiş olduğu karar üzerine meydana gelen yüksek yargı erkleri arasındaki çatışma hakkında sosyal medyadan tepki gösterdi. Yazıcı 'Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 20:38, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 20:45
Hayati Yazıcı'nın paylaşımının tamamı:
Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez.