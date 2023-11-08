AK Parti'den 'Yargıtay' kararı değerlendirmesi: Yazık, çok yazık!

Hayati Yazıcı'nın paylaşımının tamamı:

Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez.