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9 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

9 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 00:02, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 00:04
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9 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in zirveye katılan heyetler onuruna vereceği resmi yemeğe iştirak edecek.

(Taşkent)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ile görüşecek.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde 2024 Mahalli İdareler seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00//10.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Kafkas Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne, Et Entegre Tesisi açılışına ve sektör paydaşlarıyla istişare toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kars/10.00-16.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 7. Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak.

(İsmayıllı/10.00)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki 4. maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Razgrad/23.00)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı konuk edecek.

(Kocaeli/18.30)

5- THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.30/Belgrad/22.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray Daikin, Finlandiya'nın Hameenlinna ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Hameenlinna/19.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasına Spor Toto-Rize Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00)

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