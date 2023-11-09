9 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 7. Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Kafkas Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne, Et Entegre Tesisi açılışına ve sektör paydaşlarıyla istişare toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in zirveye katılan heyetler onuruna vereceği resmi yemeğe iştirak edecek.

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