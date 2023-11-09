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Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 07:11, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 09:22
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Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AFAD'tan yapılan açıklamada ise henüz olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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