Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Merkez sadeleşiyor piyasa rahatlıyor
Merkez sadeleşiyor piyasa rahatlıyor
KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi
Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak
Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki
'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı
'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı
'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 arası 9 bin 119 personel ihraç edildi
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 arası 9 bin 119 personel ihraç edildi
'Yargıtay'ın kararı Meclis'e ve Anayasa Mahkemesine karşı bir darbe girişimidir!'
'Yargıtay'ın kararı Meclis'e ve Anayasa Mahkemesine karşı bir darbe girişimidir!'
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı
Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB'nin raporuna tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB'nin raporuna tepki
TBB yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusunda bulunacak
TBB yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusunda bulunacak
AK Parti'den 'Yargıtay' kararı değerlendirmesi: Yazık, çok yazık!
AK Parti'den 'Yargıtay' kararı değerlendirmesi: Yazık, çok yazık!
KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek
KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek
TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı
Yargıtay'dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
Yargıtay'dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
Ankara'da özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkı geri geldi
Ankara'da özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkı geri geldi
Anayasa Mahkemesi'nden 'Dezenformasyon Yasası' kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 'Dezenformasyon Yasası' kararı
'Efsane kasım' indirimlerinde sahte link uyarısı
'Efsane kasım' indirimlerinde sahte link uyarısı
Sıfır araç bollaştı, 'yaşlı' ikinci el araçların satışı yarı yarıya geriledi
Sıfır araç bollaştı, 'yaşlı' ikinci el araçların satışı yarı yarıya geriledi
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon kez arandı
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon kez arandı
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor
Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı
Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı
Ekimde en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Ekimde en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yüksek faiz oranlarının kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yayılmasıyla küresel ekonomik büyüme hızının 2024'te yavaşlayarak yüzde 2,1'e düşmesinin beklendiğini bildirdi. Türkiye ekonomisinin de bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 10:07, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 10:07
Yazdır
Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nu "Devam eden küresel yavaşlamanın ortasında G20'nin büyüme dinamikleri farklılaşıyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, yüksek faiz oranları kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yayıldıkça küresel büyümenin 2024'te yavaşlayacağı aktarıldı.

Merkez bankalarının sıkı politika duruşunu sürdürmesi nedeniyle 2024'te talebin yavaşlamasıyla enflasyonun soğumaya devam edeceği belirtilen raporda, beklenmedik şoklar olmadığı sürece küresel büyümenin 2025'te güçlenmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, G20 ekonomilerinin büyüme hızının bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2025'te yüzde 2,6 olmasının beklendiği belirtildi.

Moody's ağustos ayında yayımlanan tahminlerinde, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 1 ve 2025'te yüzde 1,8 büyüyeceğinin tahmin edildiği, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 4,3, gelecek yıl yüzde 3,7 ve 2025'te yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

ABD'nin ekonomik büyümesinin gelecek yıl yavaşlaması bekleniyor

Ekonomik yavaşlamanın düzensiz olacağı belirtilen raporda, ABD ekonomisinin büyümesinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak 2024'te yavaşlayacağı ifade edildi. Raporda, ABD ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e çıkarıldığı, gelecek yıl ise yüzde 1 olarak korunduğu belirtildi. ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.

Avro Bölgesi'nin ise 2023'te daha sert bir darbe aldığı ve ekonomik büyümesinin 2024'te de zayıf kalacağı belirtilen raporda, bölge ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7 olarak korunduğu, gelecek yıl için ise yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e çekildiği kaydedildi. Avro Bölgesi ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1,7 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, Çin ekonomisinin ise 2023'te yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşmasının beklendiği, ancak büyümenin 2024 ve 2025'te yüzde 4'e gerileyeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin ediliyor

Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, daha önce Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Enflasyonun 2025 sonuna kadar çoğu G20 ekonomisinde hedefe dönmesi bekleniyor

Öte yandan, tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan yükselişin kısmen tersine döneceği dile getirilen raporda, düşen büyüme hızı ve enflasyonun faiz indirimlerini yaklaştırması nedeniyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2024'te yüzde 4 civarındaki uzun vadeli dengeye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, enflasyonun düşüş eğilimiyle büyük merkez bankaları için politika faizlerinin zirveye ulaştığı kaydedildi.

Enflasyonun gerilemeye devam edeceği belirtilen raporda, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar çoğu G20 ekonomisinde hedefe geri dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, iklim veya jeopolitik olayların ise enerji ve gıda fiyatlarındaki ani artışlardan kaynaklanan dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber