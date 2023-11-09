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Ticaret Bakanlığından AB Komisyonunun raporuna eleştiri

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu raporunun Türkiye bölümünü eleştirerek, "Türkiye olarak AB tarafını da Gümrük Birliği'nin ruhuna ve hükümlerine aykırı, başta Türk vatandaşlarına yönelik vize güçlükleri, taşımacılarımıza yönelik kota gibi engelleri kaldırmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 09:47, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 09:49
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Ticaret Bakanlığından AB Komisyonunun raporuna eleştiri

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB Komisyonunun 2023 yılı Türkiye raporuna ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

AB Komisyonunun son genişleme raporunun Türkiye bölümüne, ekonomik ilişkilerde kaydedilmek istenilen yapıcı ve olumlu tutumun yansıtılmadığının üzülerek görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Ne yazık ki AB raporu, Türkiye'nin AB ile ortaklık ilişkisini güçlendirmeye ve katılım müzakereleri sürecini yeniden başlatmaya, karşılıklı ekonomik ve ticaret ilişkilerini ilerletmeye yönelik kararlılığını en güçlü şekilde ifade ettiği bir dönemde, AB tarafının ülkemize yönelik ileri görüşlü olmaktan ve ikili ilişkilerde stratejik bir vizyon ortaya koymaktan uzak tutumunu devam ettirdiğini maalesef bir kez daha gözler önüne sermektedir" denildi.

"Türkiye üzerine düşeni yapmıştır, yapmaktadır"

Raporda ortaya konulan bu tutumun, AB'nin temsil etme iddiasında olduğu değerler ile Türkiye ve AB arasında ortaklık hukukunu inşa eden anlaşmaların ruhuyla bağdaşmadığı vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin adaylık perspektifinin güçlendirilmesi, Avrupa ve ötesinde barış ve istikrarın tesis edilmesine vesile olacaktır. Bu çerçevede, küresel sınamaların derinden hissedildiği bir dönemde, AB'yi diğer alanlarla birlikte Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini hakkaniyetli ve ön yargısız şekilde ele almaya, ekonomik ortaklık perspektifini öne çıkarmaya dönük adımları atmaya davet ediyoruz. Türkiye, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin temelini oluşturan Gümrük Birliği başta olmak üzere tüm ilgili alanlarda bu yönde bir anlayışın tesis edilmesi için üzerine düşeni yapmıştır, yapmaktadır."

"Ülkemizin pek çok alanda AB standartlarına uyumu teyit edildi"

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin dün yaptığı açıklamaya işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"AB raporunda Gümrük Birliği'nden bu yana mevzuatını AB müktesebatıyla uyumlaştıran ülkemizin pek çok alanda AB standartlarına uyum sağladığının teyit edilmesi, izlediğimiz kararlı politikaların açık bir yansımasıdır. Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığımızın da ortaya koyduğu gibi AB Komisyonu raporunun ülkemizin Gümrük Birliği yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ikili ticari ilişkilerin önünde bir engel olduğunu iddia ederken bu engellerin aşılmasına imkan verecek güncelleme müzakerelerini de siyasi birtakım mülahazalarla engellemesi de AB'nin çelişkilerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Türkiye olarak AB tarafını da Gümrük Birliği'nin ruhuna ve hükümlerine aykırı, başta Türk vatandaşlarına yönelik vize güçlükleri, taşımacılarımıza yönelik kota gibi engelleri kaldırmaya çağırıyoruz."

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