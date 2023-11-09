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TZOB'dan emekli çiftçilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi talebi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:- "Emekli olmasına rağmen üretimle ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimizin beklentileri karşılanmalıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 09:49, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 09:50
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TZOB'dan emekli çiftçilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe çalışanların büyük çoğunluğunun emekli olduğunu belirterek, "Emekli çiftçilerimiz 5 bin lira ikramiyeden mahrum edilmemelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 7464 sayılı Kanun'la, emekli olanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verilmesinin hükme bağlandığını anımsattı.

Söz konusu düzenlemeye göre, emekli maaşı bağlananlardan herhangi bir iş yerinde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağına işaret eden Bayraktar, "Ülkemizde tarım sektöründe çalışan çiftçilerimizin yaş ortalaması 58'dir. Tarım sektöründe çalışanların büyük bir çoğunluğu emeklidir. Emekli çiftçilerimiz 5 bin lira ikramiyeden mahrum edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, tarım Bağ-Kur ve diğer meslek gruplarından emekli olan çiftçilerin, emekli olduklarında tarım arazilerini ve hayvanlarını satmadıklarını vurgulayarak, "Emekli olan çiftçilerimiz genel olarak en düşük emekli maaşıyla ayakta durmaya çalışırken, aynı zamanda arazilerini ekip, işleterek, ek kazanç sağlamaya çalışıyor. Çiftçilerimiz 7464 sayılı Kanun'la verilecek olan 5 bin lirayı almayı bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çiftçiler Türkiye ortalamasının üçte biri gelir elde ediyor"

Tarım sektörünün yapısal sorunları ile son yıllarda hızla artan girdilerdeki fiyat artışları ve doğal afetlerin çiftçilerin üretim maliyetlerini artırdığını belirten Bayraktar, olumsuz gelişmelere rağmen 2022 itibarıyla tarımın gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payının yüzde 6,5 olduğunu bildirdi.

Bayraktar, geçen yıl 4,6 milyon kişiye istihdam sağlayan tarım sektörünün, 29,8 milyar dolar ihracat ile 6,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çekerek, sektörün 306,3 milyar liralık bitkisel, 108,6 milyar liralık hayvansal üretim değerine ulaştığını ifade etti.

Söz konusu göstergelere rağmen çiftçilerin, Türkiye ortalamasının üçte biri oranında kişi başı gelir elde ettiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarım ve gıdanın gittikçe stratejik önemini artırdığı günümüzde ve gelecekte çiftçilerimizin üretimden vazgeçmemesi için gelirinin artırılması ve desteklenmesi gerekiyor. Bu amaçla emekli olmasına rağmen üretimle ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimizin beklentileri karşılanmalıdır. 7464 sayılı Kanun'la çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ödeme, çoğu çiftçimizin aldığı destekten fazladır. Emekli çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmalıdır."

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