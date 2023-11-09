Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

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