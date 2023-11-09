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Bakan Koca: Önümüzdeki yıl 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı yaklaşık 15 bindir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatak sayısı 171 bin 932'ye yükselmiştir. 412 adet hastane yatırımımız bulunuyor. Önümüzdeki yıl için 55'i hastane olmak üzere toplam 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 10:34, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 10:48
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Bakan Koca: Önümüzdeki yıl 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

"Hastanelerin yatak sayısı 171 bin 932'ye yükselmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor. Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı yaklaşık 15 bindir. Bunların 977'si hastane, 8 bin 157'si Aile Sağlığı Merkezidir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatak sayısı 171 bin 932'ye yükselmiştir. Nitelikli yatak oranını yaklaşık 13 kat artırarak yüzde 6'dan yüzde 81'e çıkarmış durumdayız

Hatay- Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Gaziantep-Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş-Merkez, Nurhak, Türkoğlu ve Adıyaman Çelikhan'da toplam 1.588 yatak kapasitesine sahip 10 acil durum hastanelerimizle Mart 2024 tarihi itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık.

İnşaatı devam eden 144, ihale aşamasında 73, proje ve arsa aşamasında 195 olmak üzere toplamda 412 adet hastane yatırımımız bulunuyor. Önümüzdeki yıl için 55'i hastane olmak üzere toplam 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız.

"COVID-19 her geçen gün doğaya yeniliyor"

Başta Eris varyantı olmak üzere, yeni mutasyonların, virüsün ortaya çıktığı ilk döneme kıyasla hasta yapıcı özelliğinin artık çok az olduğunu biliyoruz. COVID-19 her geçen gün doğaya yeniliyor ve hayat devam ediyor.

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