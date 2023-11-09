Dolar/TL, 28,53 seviyesinden işlem görüyor

Dün, düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 28,4612'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 primle 28,5290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 30,5450'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişe 35,0400'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) düzenlediği konferansta yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 puan seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.