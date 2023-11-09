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Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftini cezaevine götüren süreç nasıl başladı? Polat çiftine dair soruşturma sürerken her şeyin olaylı bir doğum günününde sonra yapılan bir telefon görüşmesiyle başladığı iddia edildi. İşte yeni ayrıntılar...

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 12:34, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 12:49
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Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?

Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine ilişkin çarpıcı iddialar dur durak bilmiyor.

Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis baronlarıyla ilişkisi olduğu iddia edilirken operasyonun Polat'ların evindeki bir doğum günü partisiyle başladığı öne sürüldü.

2. Sayfa programına katılan gazeteci Emrullah Erdinç'e göre; Polatlar, yan komşularıyla otopark kavgasına giriyorlar. Komşunun ifadesine göre; Engin Polat evlerine girip "Sizi geberteceğim" diye tehdit ediyor. Dilan Polat da bağırıp çağırıyor.

"BİZİM BİRAZ İŞİMİZ VAR SAVCI BEY"

Savcılık ifadelerinin alınmasını istiyor. İfadeye gitmeyen Dilan Polat savcıyı telefonla arayıp "Bizim biraz işimiz var. Müsait olduğumuzda ifade vermeye geleceğiz Savcı Bey." diyor.

Savcı, Dilan Polat'ın kendisini aramasına tepki göstererek "Sen nasıl beni arayabilirsin? Sen kimsin de işim yüzünden gelemiyorum dersin. Devlet seni ifade vermeye çağırıyor. Acilen ifade vermeye geliyorsunuz, yoksa polis zoruyla gelirsiniz." diye konuşuyor.

Soruşturmayı yürüten savcı, darp olayını araştırırken Dilan Polat'ın katıldığı bir televizyon programında "Günde 750 bin TL harcıyorum" açıklamasını fark edip başka bir soruşturma dosyası hazırlayarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki Aklama Bürosuna gönderiyor.

Hazırlanan dosya, bir tanığın kara para akladığını iddia ettiği dosya ile birleştirilince de MASAK bu aşamada devreye girince de operasyon için düğmeye basıldı.

Polat çiftinin daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu doğrultusunda sorgulandığı ortaya çıkmıştı.

İddiaya göre de internet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paraları Engin Polat'ın paravan şirketlerinin hesabında toplanıyor Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra da kara para Polat'ın şirketleri arasında yapılan transferlerle aklanıyordu.

Soruşturmanın gizli tanığı daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim.

Engin Polat'ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen Veysel Şahin'in ortağı Derkan Başer'le kara para akladığını öne sürdü.

İddiaya göre yasa dışı bahis paraları Engin Polat'ın paravan şirketleri hesabında toplandı.

Gizli tanığın iddialarına göre paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı.

Ardından da Polat'ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürüldü.

Kara para aklama suçu için de "tasfiye halindeki" şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat'ın "Reklam yüzü" olduğu kozmetik şirketi olduğu tespiti var.

Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın da "Yetkili" olarak gösterilen bir şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.

Mali şubeye göre, Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler üzerinden gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda fatura kesti.

Polat'ların, sadece bir gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına rağmen de sadece 2 bin 659 TL vergi ödemesi ise dikkat çekti.

Engin Polat ise ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptı.

"25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." dedi.

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