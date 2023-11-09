Yakalanan FETÖ'nün sözde 'askeri mahrem imamı' tutuklandı

"İhsan" ve "Ahmet" kod adlarını kullanan şüphelinin, örgüt içerisinde mahrem imamların kullandığı operasyonel hat olarak tabir edilen iletişim modeliyle irtibat kurduğu belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu terör örgütünün, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli askerlerden sorumlu sözde "askeri mahrem imamı" olduğu belirtilen firari Can U'nun Sancaktepe'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

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