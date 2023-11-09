Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda, İbrahim A'nın kullandığı 31 HM 081 plakalı Hatay Nur Seyahat'e ait otobüs ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 48 DC 747 plakalı otomobil çarpıştı.

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