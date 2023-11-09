Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!

Troy özellikli kredi ve banka kartına olan talep her geçen gün artıyor. Visa ve master kart özellikli kredi kartlarında, Türkiye'deki bankaların ABD merkezli küresel şirketlere komisyon ödemesi yapması büyük tepki topluyor. İsrail'in Gazze'ye olan saldırısı sonrasında başlatılan boykot eylemleri, ekonomik düzlemde kredi kartlarına sıçradı. Sosyal medyada çok sayıda kişi, ABD merkezli küresel sisteme yıllık 150 milyon dolara yakın komisyon ödemesi yapılmaması için Troy özellikli kartlara geçilmesini tavsiye ediyor.

5 yıl önce Bankalararası Kart Merkezi A.Ş tarafından kurulan ve işletilen bir kartlı ödeme sistemi olan Troy, ne yazık ki gerekli önemi görmedi. Ancak Gazze saldırısı bağlamında Troy özellikli kartlar yeniden gündeme geldi.

Ancak 1 haftadır sosyal medyada, Troy karta nası geçilir şeklindeki paylaşımlara rağmen, Troy kart bir reklam kampanyası başlatamadı

İşadamı Volkan Okçu tepkisini sosyal medyadan şu şekilde paylaştı:

"İşte bu yüzden bu ülkede DEVLET MEMURLUĞU sisteminden nefret ediyorum...

Şu an konumuz Mastercard olsa CEO'su, Genel Müdürü, CFO'su 3 gündür dünyayı ayağa kaldırmıştı...

Bilgilendirme mesajlarını bırakın görsel sunum şovları hazırlanmış TÜM SORULARA cevaplar verilmişti...

Bizde ne Troy umursuyor, ne BDDK ne de BKM...

Bu ülkede 657 değişip, KART HAMİLİ YAKINIMDIR mantığı bitmeden, dayı beni genel müdür yapsana furyası değişmeden değil arpa atom boyu yol alamayız...

Bari hesabın şifresini verin biz halledelim..."