Kazaya müdahale ederken başka aracın çarptığı bekçi şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ayyıldız'ın taziye mesajı yayımlandı.

Ayyıldız mesajında, Ankara Şehit Bülent Bostanoğlu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara'nın, Demetevler Lalegül kavşağındaki trafik kazasına müdahalesi sırasında başka bir aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.

Ayyıldız, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadesini kullandı.