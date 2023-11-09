Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu

Olay, Isparta Sanayi Mahallesi Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul görevlileri müdür yardımcısı olarak görev yapan Zafer Şimşek'i (56) odasında hareketsiz halde görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şimşek'in öldüğü belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılan Şimşek'in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.