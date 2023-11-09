Denetimli serbestlik yükümlülerinden örnek kamu çalışması

Cezalarının bir kısmını denetimli serbestlik tedbiri altında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışarak yerine getiren denetimli serbestlik yükümlüleri Erdek'te toplum yararına örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. 31 Temmuz'da hükümlülerin covid izinlerinin bitmesiyle kamu kurumu ve kuruluşlarında denetimli serbestlik yükümlüleri kamu yararına ücretsiz çalışma cezaları çerçevesinde kurumlarda çalışmaya başladı. Yükümlülerin cezası yerine getirilirken, toplum yararına maksimum fayda sağlayacak şekilde yapılabilecekler konusunda Bandırma Belediyesi ziyaret edilerek, akabinde Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yükümlülerden oluşturulan mobil ekip kurularak, Erdek Belediyesi'nin lojistik malzeme desteği sağlaması ile birlikte hükümlerin çevre temizliği ve park onarımı gibi çalışmalarda görev alması için planlandı.

Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda bu anlamlı çalışmalarla bugüne kadar Erdek'te, ilçe girişindeki kamyon garajındaki birikintiler kaldırılmış, çevresel atıklar altında adeta kaybolan çimlendirilmiş alana nefes aldırılarak, görsel zenginlik kazandırılmıştı. Bunun yanı sıra Zeytinli Mahallesi Çocuk Parkı'nın çevre temizliği ile deforme olmuş park duvarları boyanmasının yanı sıra, parkı çevreleyen istinaf duvarı taşlarının da farklı renklerde boyanmasıyla ortaya çocukların ve mahalle sakinlerinin oldukça ilgisini çeken anlamlı bir görünüm sağlandı.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz Zeytinli Mahallesi'ndeki çocuk parkındaki çalışmaları yerinde görmek üzere yükümlüleri ziyaret etti. Mahalle sakinleri yapılan bu anlamlı çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirmekle birlikte, yükümlüler de kendi ikamet alanlarında böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Özellikle parklarda bu şekliyle yapılan kamu hizmetinin diğer mahallelerde duyulması ve ilgi görmesiyle benzer çalışmaların diğer mahallelerde de devam etmesi planlandı.