İlkokul öğrencisi 'belediye başkanını okula getirme' sözünü tuttu

Namık Kemal İlkokulu 1-G sınıfı öğrencisi Mehmethan Şahincioğlu, sınıf başkanı seçilebilmek için arkadaşlarına Belediye Başkanı Özlü'yü okula getirme sözü verdi.

Durumu öğrenen ailenin belediyeyle iletişime geçmesi üzerine teklifi kabul eden Özlü, okulu ziyaret ederek Şahincioğlu ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Seçim öncesinde Mehmethan'a moral veren Özlü sınıftaki öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciden arkadaşlarına "okula mehteran takımı getirme" sözü verdiğini de öğrenen Özlü seçimi kazanması halinde bu isteği de yerine getireceğini söyledi.