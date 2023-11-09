Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

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