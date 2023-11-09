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Alev alan tüpü balkondan kalabalığın üzerine attı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişi, evinde alev alan piknik tüpünü panikle birinci kattaki balkonundan kalabalığın arasına attı. Alevler, 2 kişinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 16:23, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 16:41
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Alev alan tüpü balkondan kalabalığın üzerine attı

Olay, dün Cizre ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan kadın, alev alan piknik tüpünü balona çıkardı.

Kadın, panikle aşağıdakilere seslenerek uzaklaşmalarını istedi. Bu sırada evdeki erkek de tüpü aşağıya kalabalığın arasına attı.

Çevredekiler panikle kaçışırken, bir kişi kazağını çıkararak tüpün üzerine kapadı. Başka biri de su getirerek yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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