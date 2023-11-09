Lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu

Esenyurt'ta yeni yapılan yola konulan kapan, kapanı fark etmeyen sürücülerin lastiklerini patlattı.

Kapanın bulunduğu noktanın hemen yanı başında lastikçi bulunması, sosyal medyada viral oldu.

İlçeye bağlı Pınar Mahallesi 1569. Sokak'ta, yolun tek yöne verilmesiyle birlikte ters yöne gidişlerin engellenmesi amacıyla kapan yapıldı.

Ters yöne giden bazı sürücülerin kapanı fark etmeyerek üzerinden geçmesiyle araçların lastikleri patladı.

Bazı sürücüler ise sürekli kullandıkları yoldan geçmeye çalışırken kapanı son anda fark etti.

Kapanın bulunduğu sokaktaki esnaf da sürücüleri geçmemeleri konusunda uyarmaya çalışıyor.

Ters yönden gelen bir sürücünün kapanı fark etmeyerek otomobiliyle üzerinden geçtikten sonra lastiklerinin patladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ELİMİZDEN GELDİKÇE UYARIYORUZ"



Kapanın konulduğu yerde lastikçi dükkanı bulunan Murat Tütün, kapanın 5 gün önce konuldığı bilgisini verdi.

Kapanı görmeyip, geçmeye çalışan sürücülerin mağdur olduğunu söyleyen Tütün, "Mümkün mertebe durdurabildiğimizi durduruyoruz, durduramadığımıza da lastik konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk 3 - 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu, son iki gündür biraz daha azaldı." dedi.