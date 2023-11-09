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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 17:45, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 17:53
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Bozdağ, birleşimin başında milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı ve Doku Nakli Haftası olduğunu hatırlatarak, AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında yaptığı hizmetleri anlattı.

AK Parti'nin 2002'de sağlık ve sosyal güvenlik sistemi çökmüş bir Türkiye'yi devraldığını belirten Öztürk, "İktidara geldiğimizde herkesin sağlık hakkına kolayca erişebileceği Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı hayata geçirdik. Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Eskiden kelimenin tam anlamıyla dökülen, şifa değil dert kapısı olan hastanelerimizi binasından cihazına, ambulansından personeline kadar tamamen yeniledik. Bununla da kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini halkımızın hizmetine sunduk. Şehir hastanelerimizle dünya standartlarında hizmet veriyoruz." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Tarsus Pamukluk Barajı isale hattının hala yapılmadığını, bu hattın yapılmaması durumunda 2024 yılında ciddi bir susuzluk sorununun ortaya çıkacağını belirtti.

Çiftçilerin önemli sorunlarının olduğunu kaydeden Çakır, Mersin'de en kısa zamanda bir çiftçi mitingi yapacaklarını duyurdu.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve HEDEP'in gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Türkiye ile Angola Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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