Arkadaşını öldürüp cesedini kuyuya atan sanık hakkında rapor: Cezai ehliyeti tam

İstanbul Yenibosna'da 2021 yılında meydana gelen olayda, Bahtiyar Akçay'ın (51) cesedi halı fabrikasındaki kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış halde bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında cinayeti Akçay'ın arkadaşı Nadir Ün'ün (68) işlediği tespit edilmişti. Sanık Ün'ün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nadir Ün ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Raporda sanık Nadir Ün'ün cezai ehliyetinin tam olduğunu aktarıldı.

Söz verilen sanık Nadir Ün pandemi nedeniyle ilaçlarını yazdırıp alamadığını söyleyerek, "12 Eylül döneminde bana işkence ve edep dışı davranışlarda bulunulduğundan psikolojim iyi değildir. Pandemi sürecinde yeterli sağlık desteği alamadım. Maktulün olay esnasında hakareti nedeniyle anlık öfke patlaması nedeniyle yaşanan bir olaydır. Sinir hastasıyım" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, akıl sağlığıyla ilgili nihai raporun alınması için sanığın Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine sevk edilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 28 Mayıs 2021 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle tarafların tartıştığı ardından Nadir Ün'ün yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile Bahtiyar Akçay'ı hedef alarak 6 defa ateş ettiği belirtildi. Olay sonrasında maktulün yüz, göğüs ve omurgalarına isabet eden mermiler nedeniyle hayatını kaybettiği, ofisin hemen yanında bulunan kuyuya çuvalın içine konularak atıldığı iddianamede yer aldı. İddianamede sanık Nadir Ün'ün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer sanık Mustafa Kemal Alkan'ın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.