Şanlıurfa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan M.A. ile H.G'nin kentte saklandığını tespit etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net