İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 10 bin 812'ye çıktı

Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye devam ediyoruz
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye devam ediyoruz
İsrail'e destek veren markalara bir boykot da Diyanet'ten
İsrail'e destek veren markalara bir boykot da Diyanet'ten
İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı
İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı
Dünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı
Dünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı
Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu
Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu
2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!
Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!
Doç. Dr. Emir Kaya: Yargıtay'ın tepkisi bir patlamadır
Doç. Dr. Emir Kaya: Yargıtay'ın tepkisi bir patlamadır
Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı
Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?
Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
Erdoğan: Batı, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde
Erdoğan: Batı, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde
Yerli kart TROY'a talep hız kazandı
Yerli kart TROY'a talep hız kazandı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum
Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Merkez sadeleşiyor piyasa rahatlıyor
Merkez sadeleşiyor piyasa rahatlıyor
KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi
Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak
Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki
'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı
'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı
'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 arası 9 bin 119 personel ihraç edildi
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 arası 9 bin 119 personel ihraç edildi
'Yargıtay'ın kararı Meclis'e ve Anayasa Mahkemesine karşı bir darbe girişimidir!'
'Yargıtay'ın kararı Meclis'e ve Anayasa Mahkemesine karşı bir darbe girişimidir!'
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı
Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 10 bin 812'ye çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 18:51, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 19:20
Yazdır
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 10 bin 812'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 243 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812'ye çıktığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 905 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, 7 Ekim'den bu yana enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını kaydetti.

- İsrail'in saldırılarında sağlık sektörü büyük zarar gördü

Saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini ve hastanenin hizmet dışı kaldığını kaydeden Kudra, bu konuda son güncellemeleri de paylaştı.

Kudra, saldırılarda şu ana kadar 195 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 51 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini, 130 sağlık kuruluşunun hasar gördüğünü, 18 hastane ile 46 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını dile getirdi.

Yardım çağrılarında bulunduklarını ancak bunlara cevap alamadıklarını kaydeden Kudra, yakıt sıkıntısı nedeniyle Göz Hastanesi ile Ruh Sağlığı Hastanesinin hizmet dışı kaldığını, Rantisi Çocuk Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesinde çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğunu, yoğun bakım ve kreşin yalnızca küçük bir jeneratör çalıştırılarak çalışır durumda tutulacağını aktardı.

Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya ve Kemal Advan hastanelerinin yakıt yetersizliği nedeniyle 24 saat, Şifa Hastanesi'nin de 36 saat içinde hizmet dışı kalacağını belirtti.

Kudra, şu ana kadar Refah Sınır Kapısından, 99 yaralı ve 73 refakatçiyi tahliye edebildikleri bilgisini paylaştı.

- İsrail "aç bırakmayı" silah olarak kullanıyor

Kudra, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde hastanelerde hasta, yaralı, sağlık çalışanı ve yerinden edilmişlerin de aralarında bulunduğu 900 bin kişiyi aç, susuz, ilaçsız ve korumasız bıraktığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) da eleştiren Kudra, ajansın, tüm sağlık hizmetlerini aksattığını, çocukları aşısız, hamileleri takipsiz ve kronik hastalığı olanları da müdahalesiz bıraktığını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber