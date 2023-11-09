Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta kolunu kıyma makinesine kaptıran bir kişi makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 19:05, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 19:06
Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride yaşandı. Şarküteri çalışanı B.Y (20) kıyma makinesiyle et doğrarken kolunu makineye kaptırdı. Durumu fark eden diğer çalışanlar makineyi durdurdu ancak B.Y.'nin parçalanan kolu makineye sıkıştı. Sağlık ekiplerin ve itfaiyeden yardım istendi. Sıkışan kol çıkartılamayınca olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kolun büyük oranda hasar gördüğü ve çıkartılamayacağı anlaşılınca makine yerinden söküldü. B.Y. kolunun sıkıştığı makineyle birlikte Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. B.Y.'nin tedavisi sürüyor.