Kırıkkale'de 'sahte avukat' hakkında soruşturma
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini avukat olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 19:30, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 19:31
Kırıkkale Barosu, herhangi bir baroya kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtıp, avukatlık bürosu açtığı, astığı tabelayı sonradan kaldırdığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenilen T.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.